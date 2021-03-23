Denizlispor izne çıktı
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Denizlispor izne çıktı

23.03.2021 14:36 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:41
Denizlispor izne çıktı

SÜPER Lig'de son olarak Medipol Başakşehir ile evinde 0-0 berabere kalan Yukatel Denizlispor, 3 günlük izne çıktı.

SÜPER Lig'de son olarak Medipol Başakşehir ile evinde 0-0 berabere kalan Yukatel Denizlispor, 3 günlük izne çıktı. Son sıraya demir atan yeşil-siyahlı ekip, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 3 gün tatil yapacak. Ligde 25 puan alabilen Ege ekibi, perşembe günü Haluk Ulusoy Tesisleri'nde bir araya gelerek çalışmalarına yeniden başlayacak. Denizlispor'da forma giyen 3 futbolcu, ülkelerinin milli takımına gitti. Hadi Sacko, milli arada Mali, Ayman Ben Mohamed, ülkesi Tunus, Veton Tusha ise Kosova'nın oynayacağı milli karşılaşmalarda görev yapacak. Yukatel Denizlispor, 5 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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