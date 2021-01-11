Denizlispor isyan etti

Süper Lig'in 18'inci haftasında uzatma dakikalarında yediği golle Çaykur Rizespor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Yukatel Denizlispor, hakem Volkan Bayarslan'a büyük tepki gösterdi.

Çaykur Rizespor'un attığı gol öncesi pozisyonda elle müdahalenin olduğunu söyleyen teknik direktör Yalçın Koşukavak 2 puanlarının gasp edildiğini dile getirdi. Hakemin mutlaka VAR'a gitmesi gerektiğini ifade eden deneyimli teknik adam, "Maçı kazandık derken goldeki karambolde hoca pozisyonu göremedi ve VAR'a da gitmedi. Orada elle oynama var, bunu hakem görmedi. Bu rakibe avantaj sağladı. VAR olmazsa tamam. VAR diye bir şey var mı onu da bilmiyorum. Çaykur Rizespor'u aldığı bir puanı için tebrik ediyorum. Biz bir puana sevinemiyoruz" dedi.

DENİZLİSPOR: YETER ARTIK

Maçın ardından Denizlispor yönetimi de ateş püskürdü. Kulübün resmi sitesinden, 'Yeter artık' başlığıyla yapılan açıklamada, Volkan Bayarslan eleştirildi. 90+3'te yedikleri golde Mustafa Yumlu'ya faul yapıldığı, yaşanan karambolde rakip takım oyuncusunun topa elle müdahale ettiği vurgulanan açıklamada, "Buna rağmen karşılaşmanın orta hakemi Volkan Bayarslan ve video yardımcı hakemlerinin bu pozisyona seyirci kalarak gol kararı vermesi tarafımızca kabul edilemez bir davranıştır. Türk futbolunda adaletin olmadığının göstergesi olan bu pozisyon ile çok önemli 2 puanımız çalınmıştır. Bir şehrin kaderi ile bu kadar kolay bir şekilde oynamak ne Volkan Bayarslan'ın ne de VAR hakemlerin haddine değildir. Her mecrada ve her koşulda hakkımızı arayacak, yapılan bu haksızlıklara boyun eğmeyeceğiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT