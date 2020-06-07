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Denizlispor indirim istiyor

SÜPER Lig'de 15 Haziran Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkacak Yukatel Denizlispor'da yönetim oyunculardan fedakarlık istedi.

Denizlispor indirim istiyor
07.06.2020 13:08 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:08

SÜPER Lig'de 15 Haziran Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkacak Yukatel Denizlispor'da yönetim oyunculardan fedakarlık istedi. Koronavirüs pandemisi yüzünden maçlara çıkamayan ve gelirleri düşen yeşil-siyahlılar mali açıdan sıkıntıya girerken, kurmayların futbolcularla indirim konusunda görüşmelere başladığı vurgulandı.  Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, koronavirüs sürecinin kulübü olumsuz yönde etkilediğini belirtti. 

"Hiçbir yerden para gelmiyor" diyen Fırat, "Mali açıdan kulübün iyi olduğunu söyleyemeyiz. Sadece otopark geliri var. Akar gelir için dezenfektan ve kolonya satışı yaparak para toplamaya çalışıyoruz. Kulübün borcu olduğu gibi futbolcuların da birikmiş alacağı var. Bu süreci aşmak için yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz ancak futbolcu arkadaşlarımızdan da alacakları konusunda indirim istiyoruz. Şimdiden kulübün kasasına katkı yapacak herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


- Denizli

Kaynak: DHA

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