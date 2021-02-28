Denizlispor inancını kaybetmedi
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Denizlispor inancını kaybetmedi

28.02.2021 13:48 | Son Güncelleme: 28.02.2021 13:52
Denizlispor inancını kaybetmedi

SPOR Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği galibiyetinin ardından Vodafone Park'ta Beşiktaş'a 3-0 yenilerek düşme hattından çıkamayan Yukatel Denizlispor inancını kaybetmedi.

SPOR Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği galibiyetinin ardından Vodafone Park'ta Beşiktaş'a 3-0 yenilerek düşme hattından çıkamayan Yukatel Denizlispor inancını kaybetmedi. Önümüzdeki haftayı bay geçirecek yeşil-siyahlılarda camia kalan 14 maçıh her birine final gözüyle bakarken, Teknik Direktör Hakan Kutlu da sezon sonunda Süper Lig'de yollarına devam edeceklerini söyledi. 

Takımına güvendiğini her fırsatta dile getiren Kutlu, "Beşiktaş karşılaşmasından puan ya da puanlarla ayrılabilirdik. Artık önümüze bakıyoruz. 14 maçın her biri bizim için çok kritik. Ben başaracağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu. Bu arada Yukatel Denizlispor'da Beşiktaş deplasmanında kart gören kanat oyuncusu Sagal, Yeni Malatyaspor maçı öncesi cezalı duruma düştü. Hakan Kutlu bu oyuncunun yerine kimi oynatacağına hafta içindeki antrenmanlardan sonra karar verecek.


- Denizli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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