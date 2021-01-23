Denizlispor, ilk yarıyı Fatih Karagümrük maçıyla tamamlayacak
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Denizlispor, ilk yarıyı Fatih Karagümrük maçıyla tamamlayacak

23.01.2021 09:13 | Son Güncelleme: 23.01.2021 09:16
Denizlispor, ilk yarıyı Fatih Karagümrük maçıyla tamamlayacak

Süper Lig'de 14 puanla son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, ilk yarının son maçında yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Süper Lig'de 14 puanla son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, ilk yarının son maçında yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük karşılaşmasında hakem Erkan Özdamar görev yapacak.

Ligde 6 maçtır kazanamayan Denizlispor, bu müsabakalarda sadece 2 puan alabildi. Yeşil-siyahlı ekip, topladığı 14 puanla 21. ve son sırada bulunuyor.

Bu sezon dış sahadaki tek galibiyetini 19. haftada Gençlerbirliği karşısında alan Fatih Karagümrük, deplasmanda 9 maçta 7 puan topladı. Fatih Karagümrük, ilk yarının son haftasına 27 puan ve averajla 8. durumda girdi.

Rakibiyle Süper Lig'de sadece 1983-1984 sezonunda karşılaşan Yukatel Denizlispor, Denizli'de 1-0'lık skorla mağlup ettiği rakibine deplasmanda 3-0 yenilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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