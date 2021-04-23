Denizlispor ile Sivasspor 14. randevuda

Süper Lig'in 37. haftasında karşılaşacak olan Denizlispor ile DG Sivasspor 14. kez birbirlerine rakip olacak.

Süper Lig'in 37. haftasında karşılaşacak olan Denizlispor ile DG Sivasspor 14. kez birbirlerine rakip olacak. İki takımın mücadelesinde Sivasspor'un rakibine karşı 8'e 3 galibiyeti bulunuyor.

Süper Lig'in 37. haftasında, DG Sivasspor, yarın deplasmanda Denizlispor'a konuk olacak. 20.30'da başlayacak olan mücadelede iki rakip, 14. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 13 maçtan 8'ini Sivasspor, 3'ünü de Denizlispor kazandı. 2 müsabakadan ise kazanan çıkmadı. Lig maçlarında Sivasspor'un 18 golüne, Denizlispor 13 golle yanıt verdi.

SİVASSPOR'DA 2 EKSİK!

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi 2 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka ve Aaron Appindangoye, Denizlispor karşısında takımını yalnız bırakacak.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı