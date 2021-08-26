Denizlispor ile Ankaragücü maçında Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak
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Denizlispor ile Ankaragücü maçında Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak

Denizlispor ile Ankaragücü maçında Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 3. hafta maçında Denizlispor ile Ankaragücü müsabakasını Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği açıklandı.

TFF 1. Lig'in 3. hafta maçında Denizlispor ile Ankaragücü müsabakasını Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği açıklandı.

Denizlispor'un 29 Ağustos Pazar günü saat 21.45'de Antalya Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda oynayacağı MKE Ankaragücü karşılaşmasının hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Denizlispor - MKE Ankaragücü maçını Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılık görevlerini Orkun Aktaş ve Samet Özkul üstlenirken, karşılaşmanın 4. hakemi Alper Oran olacak. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Denizlispor ile Ankaragücü maçında Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak - Haberler Spor
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