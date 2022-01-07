Denizlispor ikinci yarıya sıkıntılı başlıyor

Spor Toto 1'inci Lig'de 6 maç üst üste galibiyete hasret kalarak sezonun ilk devresini 16 puanla düşme hattında sondan ikinci sırada tamamlayan Altaş Denizlispor, ikinci yarının ilk haftasında sakatlıklar ve koronavirüs vakalarının vurduğu eksik kadrosuyla yarın zirve mücadelesi veren Royal Hastanesi Bandırmaspor'a konuk olacak. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda Yiğit Arslan'ın yöneteceği karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. İkinci yarı öncesi büyük sıkıntılar yaşayan Denizlispor, eksik futbolcuların çokluğu nedeniyle genç ve yedek ağırlıklı kadroyla sahaya çıkacak.

Yeşil-siyahlı kulüpte hafta içinde 8'i futbolcu olmak üzere 18 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. İzolasyona alınan bu futbolcular maçta görev yapamayacak. Transfer yasaklı kadrosundan Onazi'nin ayrıldığı, Muğdat, Aissati, İlhan, Stockhowiak ve Okan'ın sakat olduğu Denizlispor'da Djedje ise kırmızı kart cezalısı. Yönetim, takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle Bandırmaspor maçının ileri bir tarihe ertelenmesini talep etmiş ancak Futbol Federasyonu Denizlispor'un bu isteğini reddetmişti. Teknik direktör Fatih Tekke çok zor şartlarda sahaya çıkacaklarını söyledi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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