Denizlispor içini rahatlattı SÜPER Lig'de 2020-2021 sezonuna iddalı hazırlanan Yukatel Denizlispor, iç transferde önemli hamleler gerçekleştirdi.

SÜPER Lig'de 2020-2021 sezonuna iddalı hazırlanan Yukatel Denizlispor, iç transferde önemli hamleler gerçekleştirdi. İlk olarak deneyimli stoperi Mustafa Yumlu ile mukavele yenileyen yeli-siyahlılar, ardından Oğuz ve Recep'le nikah tazeledi. Son olarak adı birçok kulüple anılan Kolombiyalı golcü Rodallega'yı da takımda tutan yönetim rahatladı. Kurmayların sözleşmesi sona eren sağ bek Zeki'yle de temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Zeki'yi de yeni sezonda takımda tutmak isteyen yönetimin 28 yaşındaki oyuncuyla hafta içinde anlaşması bekleniyor. Geride kalan sezon Ege ekibinde 33 resmi maça çıkan Zeki, 2572 dakika sahada kalıp 4 asist yaptı.

Kaynak: DHA