Denizlispor iç saha performansına güveniyor
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Denizlispor iç saha performansına güveniyor

18.03.2021 11:17 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:23
Denizlispor iç saha performansına güveniyor

SPOR Toto Süper Lig'de aylardır düşme hattından çıkamayan Yukatel Denizlispor, kurtuluş savaşında direkt rakiplerinden Medipol Başakşehir'le pazar günü oynayacağı maç öncesi son haftalardaki iç saha performansına güveniyor.

SPOR Toto Süper Lig'de aylardır düşme hattından çıkamayan Yukatel Denizlispor, kurtuluş savaşında direkt rakiplerinden Medipol Başakşehir'le pazar günü oynayacağı maç öncesi son haftalardaki iç saha performansına güveniyor. Çok kritik 90 dakikada puan kaybı yaşamak istemeyen Denizlispor, iç sahada Teknik Direktör Hakan Kutlu'nun göreve gelmesinin ardından sezonun ikinci yarısında oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Denizlispor Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, iç sahada iyi bir form grafiği yakaladıklarını belirterek, Medipol Başakşehir karşısında galibiyet için sahaya çıkacaklarını belirtti. Yeşil-siyahlı ekip bu karşılaşmada kart cezalıları Mustafa Yumlu, Kubilay Aktaş, Özer Özdemir ile sakatlıkları bulunan Fabiano Leismann ve Özgün Çek'ten faydalanamayacak.

VALİLİKTEN YALANLAMA

Denizli Valiliği, bazı basın organlarında Vali Ali Fuat Atik'in, Denizlispor'a başkan aradığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, Vali Atik'in Denizlispor'u kayyumdan kurtarmak için kulübe başkan aradığı yönünde bazı basın organlarında haberlerin çıktığı belirtildi. Açıklamada, "Valimiz Sayın Ali Fuat Atik'in Denizlispor'a başkan aradığı' haberi gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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