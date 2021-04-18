Denizlispor, Hakan Kutlu'nun istifasını kabul etti!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizlispor, Hakan Kutlu'nun istifasını kabul etti!

Denizlispor, Hakan Kutlu'nun istifasını kabul etti!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Denizlispor Kulübü, teknik direktör Hakan Kutlu'nun istifasını kabul etti.

Denizlispor Kulübü, teknik direktör Hakan Kutlu'nun istifasını kabul etti. Kulüp tarafından resmi olarak Kutlu'nun istifası açıklandı.

Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, istifa ile ilgili kimseyle görüşmediğini ancak kulübe sözlü olarak istifasını sunduğu belirtilmişti. Denizlispor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından resmi açıklama yayımlanarak Kutlu'nun istifası açıklandı. Yukatel Denizlispor Yönetim Kurulu tarafından yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu, istifasını yönetim kurulumuza iletmiştir. Yapılan karşılıklı görüşmenin ardından hocamızın istifası kabul edilmiştir. Hakan Kutlu ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz." - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Burcu Biricik Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Ersun Yanal Gökhan Gönül Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Denizlispor, Hakan Kutlu'nun istifasını kabul etti! - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 16:42:28. #1.16#

title