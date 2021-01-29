Denizlispor Hakan Kutlu ile anlaştı
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Denizlispor Hakan Kutlu ile anlaştı

29.01.2021 10:55 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:59
Denizlispor Hakan Kutlu ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Yalçın Koşukavak'ın görevinden istifa etmesinin ardından teknik direktörlük için Hakan Kutlu ile anlaşma sağladı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Yalçın Koşukavak'ın görevinden istifa etmesinin ardından teknik direktörlük için Hakan Kutlu ile anlaşma sağladı. Koşukavak'ın görevi bırakmasıyla harekete geçen yönetimin teknik direktör Hakan Kutlu ile temasa geçip bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Son olarak geçen sezon Giresunspor'u çalıştıran Hakan Kutlu'ya teklif yapan Ege ekibinin deneyimli çalıştırıcı ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı kaydedildi. Hakan Kutlu'nun yeşil-siyahlılarla sözleşme imzalaması bekleniyor. 

MURAWSKI, LECH POZNAN YOLCUSU

Denizlispor'un Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski, sözleşmesinin bitimine 6 ay kala ülkesinin takımlarından Lech Poznan ile anlaştı. Denizlispor'da 30 Haziran 2021'e kadar forma giyecek olan Murawski daha sonra bedelsiz olarak Lech Poznan'ın yolunu tutacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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