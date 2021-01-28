Denizlispor, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Denizlispor, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti

28.01.2021 13:55 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:58
Denizlispor, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'de ikinci devrenin ilk maçında 31 Ocak Pazar günü Göztepe'yi konuk edecek Yukatel Denizlispor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'de ikinci devrenin ilk maçında 31 Ocak Pazar günü Göztepe'yi konuk edecek Yukatel Denizlispor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular Haluk Ulusoy Tesislerinde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maç ile tamamladı.

Denizli Atatürk Stadı'nda Pazar günü saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Sarper Barış Saka yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Feyza Aktan Serdar Ortaç Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Serdar Aziz Ünal Karaman Ferdi Kadıoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Ankara Aralık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizlispor, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 14:01:40. #1.16#
title