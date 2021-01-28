Denizlispor, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti
28.01.2021 13:55 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:58
Süper Lig'de ikinci devrenin ilk maçında 31 Ocak Pazar günü Göztepe'yi konuk edecek Yukatel Denizlispor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'de ikinci devrenin ilk maçında 31 Ocak Pazar günü Göztepe'yi konuk edecek Yukatel Denizlispor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular Haluk Ulusoy Tesislerinde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maç ile tamamladı.
Denizli Atatürk Stadı'nda Pazar günü saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Sarper Barış Saka yönetecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu