Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı Denizlispor, Süper Lig'in 26. haftasında evinde ağırlayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı.

Denizlispor, Süper Lig'in 26. haftasında evinde ağırlayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı.



Yeşil-siyahlı ekip cumartesi günü Denizli Atatürk Stadyumu'nda konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı. Denizli Atatürk Stadyumu'nda Teknik Direktör Bülent Uygun idaresinde gerçekleştirdiği antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Tedavileri devam eden Tolgahan Acar, Hadi Sacko, Isaac Sackey, Zakarya Bergdich ve Kibong Mbamba'nın, Gençlerbirliği maçı kadrosunda yer almayacağı öğrenilirken, sarı kart cezalısı Radoslaw Murawski'nin de Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA