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Gençlerbirliği, Denizlispor, Spor

Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam etti

- Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam etti Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Denizlispor, bugün yapılan antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

11.03.2020 17:27 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:29
Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam etti

- Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam etti

DENİZLİ - Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Denizlispor, bugün yapılan antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-siyahlı ekip Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam ediyor. Isınma hareketleri ile başlayan Denizlispor'un antrenmanı taktik çalışmalar ile son buldu.

Fenerbahçe maçı öncesi son antrenmanda sakatlanan Ben Youssef ile tedavileri devam eden Hadi Sacko ve Isaac Sackey fizyoterapist eşliğinde özel olarak çalıştı. Tedavisi sona eren Tiago Lopes ve Kibong Mbamba ise takımla birlikte çalışmalara başladı.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam etti

Kaynak: İHA

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Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam etti

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