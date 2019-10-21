Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
Denizlispor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı.
Denizlispor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı.
Denizlispor geçtiğimiz hafta sonu aldığı Fenerbahçe yenilgisinin ardından ara vermeden deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı. Yeşil-siyahlı ekip hazırlıklara Teknik direktör Mehmet Özdilek gözetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde başladı. Isınma antrenmanın ardından taktik ağırlıklı olarak bir idman gerçekleştirildi. Antrenman yaklaşık olarak 1 saat sürmesinin ardından, çift kale maç yapılmasının ardından sona erdi. - DENİZLİ