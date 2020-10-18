Denizlispor, Gençlerbirliği deplasmanında puan arayacak
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Denizlispor, Gençlerbirliği deplasmanında puan arayacak

18.10.2020 09:25 | Son Güncelleme: 18.10.2020 09:29
Denizlispor, Gençlerbirliği deplasmanında puan arayacak

Süper Lig'de henüz galibiyeti bulunmayan 3 takımdan biri olan Yukatel Denizlispor, 5. hafta mücadelesinde yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Süper Lig'de henüz galibiyeti bulunmayan 3 takımdan biri olan Yukatel Denizlispor, 5. hafta mücadelesinde yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Ligde ilk 4 haftada 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Yukatel Denizlispor, ligde 2 puanla 20. sırada yer alıyor. Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü ile ligde galip gelemeyen 3 takımdan biri konumundaki yeşil-siyahlı ekip, 5. haftada yarın Gençlerbirliği ile Ankara'da karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda hakem Mert Güzenge'nin görev yapacağı müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Gençlerbirliği ile 41. randevu

Süper Lig'de en çok karşılaştığı 6 takımdan biri olan Gençlerbirliği ile 41. maçına çıkacak Yukatel Denizlispor, daha önce 40 müsabakada sahadan 16 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 yenilgiyle ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda 69 gol atan yeşil-siyahlı ekip kalesinde 59 gol gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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