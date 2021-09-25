Denizlispor genç yetenek ile profesyonel sözleşme imzaladı - Haberler Spor
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Denizlispor genç yetenek ile profesyonel sözleşme imzaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Denizlispor genç yetenek ile profesyonel sözleşme imzaladı

Denizlispor, 2004 doğumlu altyapı oyuncusu Alaattin Öner ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Denizlispor, 2004 doğumlu altyapı oyuncusu Alaattin Öner ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Denizlispor Kulübü, altyapısından yetişen genç yetenek Alaattin Öner ile profesyonel sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Alaattin Öner, "Altyapısından yetiştiğim kulübüm ile resmi imza atmaktan dolayı çok mutluyum." dedi. Törende hazır bulunan Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Necip İrdem ise, "Alaattin çok yetenekli ve başarılı bir oyuncumuz. Sezon başından bu yana takımımız ile birlikte çalışıyor. Onunla resmi sözleşme imzalamaktan dolayı çok mutluyuz. Kendisinin daha çok çalışarak takımımıza faydalı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Denizli doğumlu olan 17 yaşındaki Alaattin Öner, orta saha pozisyonunda görev alıyor. - DENİZLİ

Denizlispor genç yetenek ile profesyonel sözleşme imzaladı

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Haber: Denizlispor genç yetenek ile profesyonel sözleşme imzaladı - Haberler Spor
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