Denizlispor Gazişehir'e Bileniyor

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezonu pazar günü evinde oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçıyla açacak Denizlispor, yenilenen kadrosuyla taraftarı önünde iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Son yıllarda sürekli düşme korkusu yaşadığı ligde bu sezon korkulu rüya görmemek için teknik direktörlük görevine Osman Özköylü'yü getirip iddialı bir kadro kuran yeşil-siyahlılar, en güçlü rakiplerinden biri karşısında sezona 3 puanla başlamayı hedefliyor. Denizlispor'da yeni transferlerden Mbamba, sakatlığı nedeniyle ilk haftalarda forma giyemeyecek. İç transferde sözleşme yenilenen, hafif sakatlığı bulunan Aissati'nin durumu maç saatinde netleşecek. - Denizli