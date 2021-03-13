Denizlispor, Gaziantep maçı hazırlıklarına devam ediyor
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Denizlispor, Gaziantep maçı hazırlıklarına devam ediyor

13.03.2021 00:58 | Son Güncelleme: 13.03.2021 01:13
Denizlispor, Gaziantep maçı hazırlıklarına devam ediyor

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Yukatel Denizlispor, antrenman çalışmalarına devam ediyor.

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Yukatel Denizlispor, antrenman çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-siyahlılar bu akşam Gaziantep'e giderek, yarın son çalışmasını bu kentte yaparak kampa girecek.

Denizlispor, 14 Mart 2021 Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı Süper Lig'in 30. hafta maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Hakan Kutlu ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla antrenmana devam eden yeşil-siyahlı oyuncular, taktik çalışma ile günü tamamladı. Tedavisi devam eden Özgür Çek ve Fabiano Leismann'ın yanı sıra ağrıları bulunan Recep Niyaz takımdan ayrı olarak fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.

Yeşil-siyahlı kafile, bugün akşam saatlerinde havayolu ile Gaziantep'e giderek, yarın son antrenmanını Gaziantep FK Tesisleri'nde gerçekleştirecek. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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