Denizlispor, Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Denizlispor, Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü

12.03.2021 14:07 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:20
Denizlispor, Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü Gaziantep'e konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü Gaziantep'e konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-siyahlı futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Kutlu yönetimindeki antrenmanda 5'e 2 pas çalışmasının ardından taktik çalışma yaptı.

Tedavisi devam eden Özgür Çek ve Fabiano Leismann'ın yanı sıra ağrıları bulunan Recep Niyaz takımdan ayrı olarak fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.

Yeşil-siyahlı kafile, akşam saatlerinde hava yolu ile Gaziantep'e giderek yarın son antrenmanını Gaziantep Futbol Kulübü Spor Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

Gaziantep Futbol Kulübü ile Yukatel Denizlispor arasında 14 Mart Pazar günü saat 16.00'da Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Denizlispor, Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü
Denizlispor, Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü
Denizlispor, Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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