Denizlispor, Gaziantep karşılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetecek

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacak olan Denizlispor, Gaziantep karşılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. 14 Mart 2021 Pazar günü saat 16.00'da Gaziantep Kalyon Stadyumunda oynanacak Gaziantep FK, Yukatel Denizlispor maçının hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Gaziantep FK ile Yukatel Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Metin üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.

(Semih Can Yılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı