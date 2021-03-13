Denizlispor, Gaziantep FK'ya konuk olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Denizlispor, Gaziantep FK'ya konuk olacak

13.03.2021 11:29 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:38
Denizlispor, Gaziantep FK'ya konuk olacak

YUKATEL Denizlispor, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu hafta karşılaşmasında yarın deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak.

YUKATEL Denizlispor, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu hafta karşılaşmasında yarın deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Kalyon Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelede, Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Metin yapacak. Denizlispor'da sakatlıkları süren Fabiano Leismann ve Özgür Çek forma giyemeyecek. Yeşil-siyahlılarda, sarı kart cezalısı Radoslaw Murawski ve Muris Mesanovic de bu karşılaşmada görev yapamayacak.

Ege ekibinde Mustafa Yumlu, Recep Niyaz ve Hadi Sacko ise sarı kart sınırında yer alıyor. Bu oyuncular Gaziantep FK. maçında sarı kart görmeleri durumunda, Medipol Başakşehir karşılaşmasında sahadaki yerlerini alamayacak. Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, kritik öneme sahip bir maça daha çıkacaklarını ifade ederek, Gaziantep deplasmanına 3 puan hedefiyle gittiklerini belirtti. Takıma güvendiğini kaydeden Kutlu, "Hafta boyunca iyi çalıştık. Kolay maç yok. İyi oynayıp şehrimize 3 puanla dönmek istiyoruz" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ziya Selçuk Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Esra Erol Hakan Yılmaz Pelin Öztekin
Spor Arda Turan Mustafa Er Cüneyt Çakır Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Çorum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizlispor, Gaziantep FK'ya konuk olacak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 11:38:56. #1.15#
title