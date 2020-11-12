Denizlispor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, 3 günlük iznin ardından Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yapan futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren idmanı çift kale maçla tamamladı.

Tedavileri sona eren Mustafa Yumlu ve Hadi Sacko, antrenmanda takımla çalıştı. Sakatlıkları bulunan Özgür Çek ve Sakıb Aytaç ise fizyoterapist eşliğinde idmana devam etti.

Denizlispor, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek