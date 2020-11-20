Denizlispor-Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta? Denizlispor-Gaziantep FK hangi kanalda? Denizlispor-Gaziantep FK şifresiz canlı izle!
20.11.2020 10:29 | Son Güncelleme: 20.11.2020 10:33
Spor Toto Süper Lig maçı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Denizlispor-Gaziantep FK maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Denizlispor-Gaziantep FK maçı hangi kanalda? Denizlispor-Gaziantep FK şifresiz canlı izlenecek mi? Denizlispor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta?
Gruptan çıkma mücadelesini yarışını yakından ilgilendiren maçta Denizlispor-Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Peki, Denizlispor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Denizlispor-Gaziantep FK maçı hangi kanalda, hakemi kim? Denizlispor-Gaziantep FK şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar haberimizde...
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DENİZLİSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ GÜN?
Denizlispor-Gaziantep FK Maçı 21 Kasım Cumartesi günü oynanacak.
DENİZLİSPOR-GAZİANTEP MAÇI SAAT KAÇTA?
Denizlispor-Gaziantep FK Maçı 16:00'de başlayacak.
DENİZLİSPOR-GAZİANTEP MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Denizlispor ile Gaziantep FK arasındaki Spor Toto Süper LigMaçı Denizli Atatürk Stadyumu, Denizli'da oynanacak.