Denizlispor, Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı
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Denizlispor, Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

20.11.2020 17:41 | Son Güncelleme: 20.11.2020 17:45
Denizlispor, Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 9. Haftasında yarın Gaziantep FK ile kendi sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 9. Haftasında yarın Gaziantep FK ile kendi sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 9. Haftasında yarın Denizlispor evinde Gaziantep FK'yi ağırlıyor. Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, iki grup halinde 5'e 2 top kapma çalıştı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi. Yeşil-siyahlı ekip, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Tedavileri devam eden Özgür Çek ve Sakıb Aytaç ise kamp kadrosuna dahil edilmedi. Karşılaşma öncesi korona virüs PCR testinden geçen teknik heyet, futbolcu ve personellerde herhangi bir pozitif bulguya rastlanmadığı açıklandı.

Öte yandan, Denizlispor ile Gaziantep FK arasında yapılacak maç yarın saat 16.00'da başlarken karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yöneteceği açıklandı. - DENİZLİ

Denizlispor, Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı
Denizlispor, Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı
Denizlispor, Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı
Denizlispor, Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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