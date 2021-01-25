Denizlispor galibiyete hasret kaldı

SÜPER Lig'de son olarak Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan Yukatel Denizlispor'da galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Üzerindeki karabulutları dağıtamayan ve haftalardır düşme potasında yer alan yeşil-siyahlı ekipte kötü gidiş bu hafta da durdurulamadı. Ligde 14 puanda kalan ve dibe demir atan Ege ekibinde, galibiyet hasreti de 7 maça çıktı. Son olarak deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenen yeşil-siyahlılar sonraki maçlarda 5 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

KOŞUKAVAK TRANSFER İSTİYOR

Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, kadro kalitesini bir an önce yükseltmeleri gerektiğini belirterek, "Oyuncu kalitesi anlamında yetersiz olduğumuz yerler var. Bu seviyede oyuncu kalitesini artırmaya ihtiyacımız var. Bu girdaptan çıkmak gerekiyorsa, net 6-7 rakipler kalitesinde oyuncu transfer etmemiz gerekiyor. Transfer döneminin kapanmasına 8 gün kaldı. Bu süre içinde böyle bir şey yaparız diye düşünüyorum" dedi.DISKERUD SİFTAH YAPTI

Yeşil-siyahlıların yeni transferleri Fatih Karagümrük maçında forma şansı buldu. Yalçın Koşukavak, yeni oyunculardan Kubilay Aktaş'a savunmada, Ahmed Yasin'e sağ kanatta şans verdi. Mikkel Diskerud ise 83'üncü dakikada Recep Niyaz'ın yerine oyuna girdi. Kubilay ve Ahmed 90 dakika sahada kaldı. Yeni transfer Diskerud ise 87'nci dakikada takımının karşılaşmadaki tek golünü kaydetti. ABD'li orta saha oyuncusu Süper Lig kariyerindeki ilk maçında golle tanışmış oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT