Denizlispor galibiyet peşinde
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Denizlispor galibiyet peşinde

05.01.2021 12:08 | Son Güncelleme: 05.01.2021 12:13
Denizlispor galibiyet peşinde

Süper Lig'de son maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la 2-2 berabere kalan Yukatel Denizlispor yarın alt sıralardaki önemli rakiplerinden Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek.

Süper Lig'de son maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la 2-2 berabere kalan Yukatel Denizlispor yarın alt sıralardaki önemli rakiplerinden Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek. Atatürk Stadı'nda Ali Şansalan'ın yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Düşme hattında yer alan yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan Sakıb, Özgür, Subotic ve Varela'nın yanı sıra kart cezalısı Murawski maçta oynayamayacak. 

Süresiz kadro dışı bırakılan Oğuz ile sözleşmesini feshedip takımdan ayrılan Aissati de kafilede yer almayacak. Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan Mustafa ve Bakalorz'un durumları ise maç saatinde netleşecek. Tedavisi tamamlanan kaleci Cenk ise kadroda yer alabilecek. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, son sırada bulunan rakipleriyle kritik bir maça çıkacaklarını belirterek, "Evimizde kayıp yaşamak istemiyoruz. Önemli eksiklerimiz olsa da forma verdiğimiz futbolular ellerinden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu. 


- Denizli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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