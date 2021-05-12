Denizlispor-Galatasaray maçının ardından

Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray'a 4-1 mağlup olan Yukatel Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, bu sezon hakem hatalarından en çok mağdur olan ekip olduklarını savundu.

Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray'a 4-1 mağlup olan Yukatel Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, bu sezon hakem hatalarından en çok mağdur olan ekip olduklarını savundu.

Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, takım olarak sezon başından bu yana hakemlerin yanlış kararlarıyla en az 15 puan kaybettiklerini iddia etti.

Aleyhlerine verilen penaltıda Muhammet Özkal'ın ellerinin arkada olduğunu savunan Çetin, şöyle konuştu:

"Penaltının tekrar edilmesi. Yani eyvallah biz düştük. Anadolu kulüplerinde diğer kulüplere göre daha çok pandeminin etkisinde kaldık. Belki zaman zaman 11 çıkaramayacağımız futbolcu kardeşlerimizden sakat olanlar vardı ama inanın bu sezon en çok mağdur olan kulüp biziz. Bir örneğini de bugün gördük. hepsini Allah'a havale ediyoruz. Ama artık her şeyin bir sabrı var. Biraz geç oldu ama sadece 'yazıklar olsun' diyoruz, başka hiçbir şey demiyoruz. Madem bu kadar biz burada bu şekilde haksızlığa uğrayacaktık, neden maça çıktık. Keşke elimizde olsaydı, takımı sahadan çekebilseydik. Yazıklar olsun diyorum. Bütün hepsini de kamuoyunun takdirine bırakıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu