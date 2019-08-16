Denizlispor - Galatasaray maçının ardından

16.08.2019 23:30

Süper Lig'in ilk haftasında Yukatel Denizlispor evinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, "Stadımız, kadromuz yeni. Hiç kolay olmadı. Arkadaşlarımız son derece iyi çalıştılar. Rakibi çok iyi analiz ettik. Oyun anlayışımızı sahaya yansıttık ve istediğimizi yaptık. Devre sonuna kadar enteresan pozisyonlar kaçırdık. İkinci yarı istediğimizi yaptık. Camiamızın bizi desteklediğini gördüm çok mutlu oldum. Daha çok eksiğimiz var. Lisansları son dakika gelmediği için bir iki oyuncumuzu sahaya alamadık. Bizim adımıza moral oldu ama çok çalışmamız lazım. Camiamıza ve seyircimize çok teşekkür ediyorum. En az 2-3 oyuncu almamız lazım. Milli takım aralarından sonra daha çağdaş ve pozitif futbol oynayacağız. Nerede olursak olalım kazanma alışkanlığı olan bir takım oluşturmak istiyoruz. Her takımın sahada kazanma yüzdesi vardır. Biz doğru şeyler yaptık ve buda bizi galibiyeti getirdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

DAVALA: "10 KİŞİ KALINCA DEPLASMANDA İŞİNİZİ ZORLAŞIYOR" Galatasaray Antrenörü Ümit Davala ise, "Oyuna istediğimiz gibi başladık. 15-20 dakika içinde oyunu çevirebilirdik ama olmadı. Penaltı kaçtı ama oyun içinde bunlar var. 10 kişi kalınca deplasmanda işinizi zorlaşıyor. Rakibe direnç verdik. Pozisyon olmadan bir gol yedi. Kırılma noktamız bu pozisyondu. Golü yedikten sonra 10 kişi toparlamak zor oluyor. Telafisi olan maç. Ligin ilk maçını oynadık" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA