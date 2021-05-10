Denizlispor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
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Denizlispor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Denizlispor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Denizlispor, Süper Lig'in 41. haftasında Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

Denizlispor, Süper Lig'in 41. haftasında Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Ali Tandoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, iki grup halinde 5'e 2 top kapma çalıştı. Antrenman taktik çalışmalar ile sona erdi.

Yeşil-siyahlı ekip, bugün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından Haluk Ulusoy Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Tedavisi devam eden Cenk Gönen, Mustafa Yumlu ve Marvin Bakalorz takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Sakatlıkları süren Ayman Ben Mohamed, Oğuz Yılmaz ve Özer Özdemir ise antrenmana katılmadı.

Karşılaşma öncesi Kovid-19 PCR testinden geçen teknik heyet, futbolcu ve personellerde herhangi bir pozitif bulguya rastlanmadı.

(İHA)

Denizlispor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
Denizlispor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
Denizlispor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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