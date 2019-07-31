Denizlispor-Galatasaray maçı bilet fiyatları açıklandı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un, sezonunun ilk haftasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, maç bilet fiyatlarının, kale arkası 100 lira, maraton 200 lira, A Alt + A Üst + E Üst 300 lira, D Üst ve B Üst 400 lira, loca önü 2 bin lira, VIP 4 bin lira olarak belirlendiği belirtildi.

Bilet satışına 1 Ağustos itibariyle başlanacağı aktarılan açıklamada, kombine biletlerde indirim uygulamasının da 2 Ağustos Cuma gününe kadar uzatıldığı kaydedildi.

Yukatel Denizlispor, 2019-2020 sezonunun ilk hafta maçında sahasında Galatasaray'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA