Denizlispor, Galatasaray ile 46'ncı randevuda
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Denizlispor, Galatasaray ile 46'ncı randevuda

Denizlispor, Galatasaray ile 46'ncı randevuda
Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Spor

Süper Lig'de küme düşen ilk takım olan Yukatel Denizlispor, 41'inci hafta karşılaşmasında yarın şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ı konuk edecek.

Süper Lig'de küme düşen ilk takım olan Yukatel Denizlispor, 41'inci hafta karşılaşmasında yarın şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ı konuk edecek. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Ligde oynadığı son 11 maçını kazanamayan yeşil-siyahlı ekipte, sakatlıkları bulunan Oğuz Yılmaz ve Özer Özdemir bu karşılaşmada görev yapamayacak. Denizlispor'un devre arasında kiralık olarak Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Ali Yavuz Kol, görev verilmesi durumunda sarı-kırmızılılara karşı mücadele edecek. 

Ege ekibinde Recep Niyaz, Ali Yavuz Kol, Sakıb Aytaç ve Hadi Sacko sarı kart sınırında yer alıyor. Denizlispor ve Galatasaray bu maçla birlikte kulüp tarihlerinde 46'ncı kez karşı karşıya gelecek. Daha önce lig ve kupada oynanan karşılaşmaların 30'unda kazanan Galatasaray oldu. Denizlispor 6 maçta galip gelen taraf olurken, 9 müsabaka ise berabere bitti. Denizlispor sezonun ilk yarısında oynanan mücadelede rakibine İstanbul'da 6-1'lik skorla mağlup olmuştu. Denizlispor, geçen sezonun ilk haftasında ise evinde rakibini 2-0 yenmeyi başardı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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