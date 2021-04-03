Denizlispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Denizlispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Spor
Denizlispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Yukatel Denizlispor, hazırlıklarına devam etti.

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Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Yukatel Denizlispor, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan a???????çıklamaya göre yeşil-siyahlı futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde antrenman yaptı.

Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idman, taktiksel çalışmaların ardından çift kale maçla sona erdi.

Tedavisi devam eden Özgür Çek fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Yeşil-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanın ardından İstanbul'a gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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