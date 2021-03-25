Denizlispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
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Denizlispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

25.03.2021 10:10 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:21
Denizlispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Yukatel Denizlispor, Süper Ligin 32. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bugün yapacağı antrenman ile başlayacak.

Yukatel Denizlispor, Süper Ligin 32. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bugün yapacağı antrenman ile başlayacak. Karşılaşma öncesinde Spor Toto 1. lig ekibi Altay ile Denizlispor kendi sahasında hazırlık maçına çıkacak.

Süper Ligin 32. haftasında Denizlispor, deplasmanda Fenerbahçe ile Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda 5 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Yeşil siyahlı ekip Başakşehir maçının ardından 3 günlük izin yapan yeşil siyahlı ekip, lige verilen milli arada 28 Mart 2021 Pazar günü Denizli Atatürk Stadyumunda saat 14.00'de Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay ile hazırlık maçı yapacak. Denizlispor, Süper Lig'e verilen arayı hazırlık maçı yaparak değerlendirecek.

Haluk Ulusoy Tesislerinde, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde gerçekleştirilecek olan antrenmanda oyuncuların birçoğunun olmadığı öğrenildi.

(Semih Can Yılmaz/İHA)

Denizlispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
Denizlispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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