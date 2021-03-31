Denizlispor, Fenerbahçe maçını Cüneyt Çakır yönetecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizlispor, Fenerbahçe maçını Cüneyt Çakır yönetecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Denizlispor, Fenerbahçe maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçları yönetecek olan hakemler belli oldu.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Erdinç Sözer oldu
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Erdinç Sözer oldu
Fenerbahçe'de 16 yaşındaki Arda Güler, A takımla idmanlara çıkmaya başladı
Fenerbahçe'de 16 yaşındaki Arda Güler, A takımla idmanlara çıkmaya başladı

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçları yönetecek olan hakemler belli oldu. Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Denizlispor maçının hakemi Cüneyt Çakır oldu.

Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor maçının hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile Yukatel Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal İhsan Yavuz Mustafa Şentop Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Merve Dizdar Cemal Can Canseven
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizlispor, Fenerbahçe maçını Cüneyt Çakır yönetecek - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 13:19:15. #1.14#
title