Denizlispor-Fenerbahçe maçında yöneticiler arasında tartışma çıktı
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Denizlispor-Fenerbahçe maçında yöneticiler arasında tartışma çıktı

06.12.2020 20:23 | Son Güncelleme: 06.12.2020 20:31
Denizlispor-Fenerbahçe maçında yöneticiler arasında tartışma çıktı

Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçında protokol tribününde iki kulübün yöneticileri arasında tartışma çıktı.

Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçında protokol tribününde iki kulübün yöneticileri arasında tartışma çıktı. Kulüp Başkanı Ali Çetin ve polis ekiplerinin ayırmasıyla tartışma sona erdi.

Yukatel Denizlispor Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçın 25. dakikasında iki kulüp yöneticileri arasında tartışma çıktı. Denizlispor'lu yönetici Kaan Şanlıkan'ın hakemin kararlarına itirazı sırasında yükselen ses tonu nedeniyle Fenerbahçeli yöneticiler ile arasında tartışma çıktı. İki kulübün diğer yöneticilerinin dahil olmasıyla tartışma büyüdü. Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin ve polis ekiplerinin müdahalesi ile tartışma sona erdi.

(Fadıl Pişkin - Eren Elyesa Polat - Semih Can Yılmaz/İHA)

Denizlispor-Fenerbahçe maçında yöneticiler arasında tartışma çıktı
Denizlispor-Fenerbahçe maçında yöneticiler arasında tartışma çıktı
Denizlispor-Fenerbahçe maçında yöneticiler arasında tartışma çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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