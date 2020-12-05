Denizlispor, Fenerbahçe maçına hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Denizlispor, Fenerbahçe maçına hazır

05.12.2020 19:50 | Son Güncelleme: 05.12.2020 20:03
Denizlispor, Fenerbahçe maçına hazır

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Yukatel Denizlispor, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Yukatel Denizlispor, hazırlıklarını tamamladı. Yeşil siyahlı ekip, son antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek baş saatini beklemeye başladı.

Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Denizlispor, İstanbul ekibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Hafta başında hazırlıklara başlayan yeşil siyahlı ekip, son antrenmanını Kenan Atik idaresinde Haluk Ulusoy Tesislerinde gerçekleştirdi. Isınma hareketleri ile başlayan futbolcular, iki grup halinde 5'e 2 top kapma çalıştı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi. Tedavileri devam Mathieu Dossevi, Sakıb Aytaç ve Özgür Çek'in yanı sıra ağrıları bulunan Tiago Lopes fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı olarak çalıştı. Karşılaşma öncesi Covid-19 PCR testinden geçen teknik heyet, futbolcu ve personellerde herhangi bir pozitif bulguya rastlanmadı. Akşam saatlerinde gerçekleşen idman sonrası Denizlispor, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Ali Palabıyık yönetiminde gerçekleşecek olan müsabaka 6 Aralık Pazar günü Denizli Atatürk Stadında oynanacak. - DENİZLİ

Denizlispor, Fenerbahçe maçına hazır
Denizlispor, Fenerbahçe maçına hazır
Denizlispor, Fenerbahçe maçına hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Denizlispor, Başakşehir maçına hazır
Denizlispor, Başakşehir maçına hazır
Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları tamam
Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları tamam
Denizlispor, Fenerbahçe'nin 2006 yılında şampiyonluğu kaybettiği maçı paylaştı
Denizlispor, Fenerbahçe'nin 2006 yılında şampiyonluğu kaybettiği maçı paylaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ivana Sert İrem Derici Başak Dizer Caner Cindoruk
Spor Falcao Necip Uysal Sergen Yalçın Josef De Souza Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Deprem Akdeniz Antalya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizlispor, Fenerbahçe maçına hazır - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 20:10:42. #1.15#
title