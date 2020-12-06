Denizlispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Denizlispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Denizlispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Denizlispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

06.12.2020 17:51 | Son Güncelleme: 06.12.2020 17:54
Denizlispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Denizlispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Son zamanların en çok beklenen maçlarından birisi olan Denizlispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Denizlispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Merakla beklenen Denizlispor Fenerbahçe maçının ise ayrıntıları gelmeye devam ediyor. Peki, Denizlispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Denizlispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

DENİZLİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI KAÇTA?

Denizli Atatürk Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

DENİZLİSPOR - FENERBAHÇE İLK 11'LERİ KİMLER?

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Subotic, Mustafa, Bergdich, Murawski, Bakalorz, Aissati, Sagal, Sacko, Rodallega

Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Tisserand, Caner Erkin, Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan, Pelkas, Thiam, Cisse

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