Denizlispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Denizlispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Son zamanların en çok beklenen maçlarından birisi olan Denizlispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Denizlispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?