Denizlispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Denizlispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Son zamanların en çok beklenen maçlarından birisi olan Denizlispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Denizlispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Merakla beklenen Denizlispor Fenerbahçe maçının ise ayrıntıları gelmeye devam ediyor. Peki, Denizlispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Denizlispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
DENİZLİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI KAÇTA?
Denizli Atatürk Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
DENİZLİSPOR - FENERBAHÇE İLK 11'LERİ KİMLER?
Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Subotic, Mustafa, Bergdich, Murawski, Bakalorz, Aissati, Sagal, Sacko, Rodallega
Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Tisserand, Caner Erkin, Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan, Pelkas, Thiam, Cisse