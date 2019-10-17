Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

17.10.2019 12:20

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Denizlispor, maçın hazırlıklarını sürdürürken, yeşil-siyahlıların yeni Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ile de ilk maçına çıkacak.



Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına Doğan Seyfi Atlı Stadyumu'nda devam etti. Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde sabah saatlerinde başlayan antrenmanda futbolcular taktik ve kondisyon ağırlıklı çalıştı. Düz koşu ile başlayan antrenman ardından toplu ve topsuz hareketler ile devam etti.



Antrenmanda Rodallega sakatlığından dolayı yer almadı. Denizlispor'da Rodallega dışında eksik ya da kart cezalısı futbolcunun olmadığı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA