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Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor

Denizlispor, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti.

04.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:08
Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor

, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı maçı hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti.


Yeşil - siyahlı ekip, 7 Mart Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, pas çalışmasının ardından gerçekleştirilen taktik çalışmalarıyla yaklaşık 1 saat sürdü.


Öte yandan Denizlispor'da tedavileri devam eden Tiago Lopes ve Zakarya Bergdich fizyoterapist eşliğinde çalıştı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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