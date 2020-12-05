Denizlispor - Fenerbahçe maçı hangi gün saat kaçta? Denizlispor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Denizlispor ile Fenerbahçe arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Denizli Atatürk Stadyumu, Denizli'de oynanacak. Denizlispor - Fenerbahçe maçı hangi gün saat kaçta? Denizlispor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?