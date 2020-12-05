Denizlispor - Fenerbahçe maçı hangi gün saat kaçta? Denizlispor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
05.12.2020 19:33 | Son Güncelleme: 05.12.2020 19:36
Denizlispor ile Fenerbahçe arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Denizli Atatürk Stadyumu, Denizli'de oynanacak. Denizlispor - Fenerbahçe maçı hangi gün saat kaçta? Denizlispor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Seyircisiz oynanacak, Denizli'nin ev sahipliği yapacağı Denizlispor - Fenerbahçe maçı hangi gün saat kaçta? Denizlispor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
DENİZLİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
Denizlispor-Fenerbahçe Maçı 06 Aralık Pazar günü oynanacak. Denizlispor-Fenerbahçe Maçı 19:00'de başlayacak.
DENİZLİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.