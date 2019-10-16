Denizlispor - Fenerbahçe maç biletleri bugün satışa çıkıyor

16.10.2019 11:03

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. haftasında oynanacak olan Y. Denizlispor-Fenerbahçe maçının biletleri bugün satışa çıkıyor.



Yukatel Denizlispor'da 20 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe maçının biletleri bugün saat 15.00'de satışa çıkarılacak. Denizlispor ve Fenerbahçe Pazar günü oynanacak olan maç için çalışmalarını sürdürüyor.



Denizlispor - Fenerbahçe maçının bilet fiyatları ise şu şekilde:



VIP: 400 TL



Loca Önü: 400 TL



D Üst, B Üst: 350 TL



E Alt, E Üst: 250 TL



A Alt, A Üst: 250 TL



Maraton: 200 TL



Aile Tribünü: 200 TL



Kale Arkası: 100 TL



Misafir: 100 TL - DENİZLİ

Kaynak: İHA