Denizlispor, Fatih Karagümrük maçına hazır
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Denizlispor, Fatih Karagümrük maçına hazır

23.01.2021 17:41 | Son Güncelleme: 23.01.2021 17:44
Denizlispor, Fatih Karagümrük maçına hazır

Süper Lig'in 21. haftasında yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Yukatel Denizlispor, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 21. haftasında yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Yukatel Denizlispor, hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çalıştı.

Pas ve tam saha taktik çalışmasının yapıldığı antrenmanda tedavileri devam eden Özgür Çek ve Mustafa Yumlu, fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Yeşil-siyahlılar, antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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