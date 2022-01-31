Denizlispor, Eyüpspor maçına hazırlanıyor

A. Denizlispor, evinde konuk edeceği Eyüpspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinde Denizlispor, 05 Şubat 2022 Cumartesi günü evinde karşılaşacağız Eyüpspor maçının hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başlayıp, taktik çalışmayla sona erdi. Denizlispor ligde 19 puanla 18. sırada yer alırken, Eyüpspor ise 36 puanla 6. sırada yer alıyor. - DENİZLİ