Denizlispor evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak
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Denizlispor evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak

20.11.2020 11:22 | Son Güncelleme: 20.11.2020 11:27
Denizlispor evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 2-0 kaybedip milli araya düşme potasında giren Yukatel Denizlispor yarın evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 2-0 kaybedip milli araya düşme potasında giren Yukatel Denizlispor yarın evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Yeşil-siyahlılarda takımla çalışmalara başlayamayan Sakıb Aytaç ve Özgür Çek forma giyemeyecek. 

Teknik direktör Robert Prosinecki, tek hedeflerinin galibiyet olduğunu belirtti. Gaziantep FK maçına iyi hazırlandıklarını ifade eden Hırvat teknik adam, "Ligde alt sıralardan kurtulmak istiyoruz. Zor bir maça çıkacağız. Bu karşılaşma bizim için oldukça önemli. Kazanmaktan başka şansımız yok. Kazanıp çıkışa geçmek istiyoruz" dedi. Denizlispor'un 7 maçta 5 puanı bulunuyor.

Yeşil-siyahlı ekibin yarın oynanacak karşılaşma öncesinde muhtemel 11'i şöyle: "Pantilimon - Özer, Oğuz, Subotic, Lopes, Sacko, Bakalorz, Murawski, Sagal, Varela, Rodellega."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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