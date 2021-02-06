Denizlispor evinde Antalyaspor'la karşılaşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Denizlispor evinde Antalyaspor'la karşılaşacak

06.02.2021 13:52 | Son Güncelleme: 06.02.2021 13:55
Denizlispor evinde Antalyaspor'la karşılaşacak

Süper Lig'de Göztepe galibiyetinin ardından hafta içi mesaisinde Trabzonspor'a tek golle mağlup olup sonunculuktan kurtulamayan Yukatel Denizlispor yarın sahasında Fraport Tav Antalyaspor'la kozlarını paylaşacak.

Süper Lig'de Göztepe galibiyetinin ardından hafta içi mesaisinde Trabzonspor'a tek golle mağlup olup sonunculuktan kurtulamayan Yukatel Denizlispor yarın sahasında Fraport Tav Antalyaspor'la kozlarını paylaşacak.Denizli Atatürk Stadı'nda Zorbay Küçük'ün yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Ev sahibi ekipte sakatlıkları süren Hadi Sacko, Recep Niyaz, Özgür Çek ve Veton Tusha, Antalyaspor'a karşı oynayamayacak. Teknik direktör Hakan Kutlu, Göztepe ve Trabzonspor karşılaşmalarında oynanan futboldan memnun kaldığını söyledi. Kutlu, "Bu oyunumuzu Antalyaspor önünde de sürdürürsek kazanırız. Takımıma inanıyorum. Bizim için her maç final niteliğinde" açıklamasını yaptı. 


- Denizli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Faik Öztrak Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Barış Manço Defne Samyeli Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Deniz Türüç Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Gazete Mersin Antalya Evlilik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizlispor evinde Antalyaspor'la karşılaşacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 13:56:32. #1.15#
title