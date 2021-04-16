Denizlispor-Erzurumspor maçında Meler düdük çalacak

Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak BB Erzurumspor ile Yukatel Denizlispor maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak BB Erzurumspor ile Yukatel Denizlispor maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

17 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Yukatel Denizlispor ile BB Erzurumspor maçının hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Yukatel Denizlispor ile BB Erzurumspor arasında oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Emre Malok olacak. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı