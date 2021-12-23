Denizlispor, Erzurumspor maçına hazır - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizlispor, Erzurumspor maçına hazır

Denizlispor, Erzurumspor maçına hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A. Denizlispor, Spor Toto 1. Ligin 19. haftasında deplasmanda karşılaşacağı BB Erzurumspor maçının bugün yaptığı hazırlıklarını son idmanla tamamladı.

A. Denizlispor, Spor Toto 1. Ligin 19. haftasında deplasmanda karşılaşacağı BB Erzurumspor maçının bugün yaptığı hazırlıklarını son idmanla tamamladı.

Spor Toto 1.Ligin 19.haftasında 25 Aralık 2021 Cumartesi günü deplasmanda BB Erzurumspor'la karşılaşacak olan Denizlispor, bugün yaptığı son idmanla hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke gözetiminde Haluk Ulusoy Tesislerinde yapılan antrenman sonrası karayolu ile İzmir'e geçen yeşil siyahlı ekip yarın sabah uçakla İzmir'den Erzurum'a gidecek. Denizlispor'da sakatlıkları bulunan Adam Stachowiak, Oğuz Yılmaz, Muğdat Çelik, Okan Derici, Kevın Mayi, Ismail Aissati ve Ömer Şişmanoğlu BB Erzurumspor maçında forma giyemeyecek. - DENİZLİ

Denizlispor, Erzurumspor maçına hazır

Denizlispor, Erzurumspor maçına hazır

Denizlispor, Erzurumspor maçına hazır

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title