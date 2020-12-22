Denizlispor, Erzurum deplasmanında puan arayacak
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Denizlispor, Erzurum deplasmanında puan arayacak

22.12.2020 10:11 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:14
Denizlispor, Erzurum deplasmanında puan arayacak

Süper Lig'de geçen hafta konuk ettiği lider Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Yukatel Denizlispor, 14. hafta mücadelesinde yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak.

Süper Lig'de geçen hafta konuk ettiği lider Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Yukatel Denizlispor, 14. hafta mücadelesinde yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Ligde sadece 1 puan alabildiği 6 maçlık periyottan sonra teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çıktığı ilk maçta Aytemiz Alanyaspor'u 1-0'lık skorla geçen Yukatel Denizlispor, 14. haftaya 9 puan ve averajla 20. sırada girdi.

Yeşil-siyahlı ekiple aynı puana sahip ve averajla ligin son sırasında yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, gol atamadığı son 4 karşılaşmada mağlup oldu. Erzurum temsilcisi, teknik direktör Mehmet Özdilek'ten sonra Hüseyin Çimşir'le de yollarını ayırdı.

Yukatel Denizlispor'da kırmızı kart cezalısı Radoslaw Murawski yarınki maçta forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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